Anschlag auf Bus in Jerusalem

Ein bewaffneter Mann hat am frühen Sonntagmorgen auf einen Bus in der Nähe der Jerusalemer Altstadt geschossen. Bei dem Angriff wurden acht Menschen verletzt. Zwei der Opfer befinden sich in einem kritischen Zustand.

Die Schießerei ereignete sich, als der Bus an einer Haltestelle in der Nähe der Klagemauer hielt. Die Klagemauer gilt als heiligste Gebetsstätte der Juden.

Busfahrer Daniel Kanivesky erzählt den Tathergang: „Ich war... der Bus war voll mit Fahrgästen, und ich hielt an der Haltestelle ‚Davidsgrab‘. In diesem Moment fielen Schüsse. Zwei Menschen draußen sehe ich hinfallen und zwei im Inneren des Busses bluteten.“

Israelische Sicherheitskräfte drangen nach dem Anschlag in das nahe gelegene palästinensische Viertel Silwan ein, um den mutmaßlichen Angreifer zu verfolgen.

Der mutmaßlich palästinensische Attentäter beging seine Tat eine Woche, nachdem die Gewalt zwischen Israel und militanten Kämpfern im Gazastreifen wieder aufflammte. Am vergangenen Wochenende starteten israelische Flugzeuge eine Offensive im Gazastreifen, die sich gegen die militante Gruppe Islamischer Dschihad richtete und drei Tage lang heftige grenzüberschreitende Kämpfe auslöste.

Der Islamische Dschihad feuerte während des Aufflammens Hunderte von Raketen ab, um sich für die Luftangriffe zu rächen, bei denen zwei seiner Kommandeure und andere Kämpfer getötet wurden. Nach israelischen Angaben sollte der Angriff die Drohungen der Gruppe vereiteln, mit denen sie auf die Verhaftung eines ihrer Vertreter im besetzten Westjordanland reagieren wollte.

Neunundvierzig Palästinenser, darunter 17 Kinder und 14 Kämpfer, wurden bei den Kämpfen, die mit einem von Ägypten vermittelten Waffenstillstand endeten, getötet, und mehrere hundert wurden verletzt. Kein Israeli wurde getötet oder schwer verletzt.

Die militante islamische Gruppe Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, hielt sich bedeckt.

Einen Tag, nachdem der Waffenstillstand die schlimmsten Kämpfe im Gazastreifen seit mehr als einem Jahr beendet hatte, töteten israelische Truppen drei militante Palästinenser und verwundeten Dutzende von ihnen bei einer Schießerei, die während einer Razzia in der Stadt Nablus im Westjordanland ausbrach.)