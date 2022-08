Zwischen zwei Kontinenten: Schwimmwettkampf im Bosporus

Mehr als 2400 Schwimmerinnen und Schwimmer aus der ganzen Welt nehmen in diesem Jahr am "Bosporus Intercontinental Swimming Race" teil. Der Freiwasser-Wettkampf in der Türkei findet nun schon zum 34. Mal statt. @xcontinental

Das Rennen ist der einzige offizielle Schwimmwettbewerb der Welt, bei dem Start und Ziel auf zwei Kontinenten liegen.

Los geht es im Stadtteil Kanlica auf der asiatischen Seite Istanbuls. Das Ziel ist im Kurucesme Cemil Topuzlu Park im europäischen Teil der Metropole.

Die Sportler*innen müssen insgesamt eine Strecke von 6,5 Kilometern zurücklegen.