7.000 Menschen beim Balatondurchschwimmen

Siebentausend Menschen haben in diesem Jahr beim traditionellen Balatondurchschwimmen teilgenommen, einem Jederman-Wettbewerb durch Mitteleuropas größten Binnensee: den Plattensee. Veranstaltet wurde das Ganze bereits zum 39. Mal. Die Bedingungen in diesem Jahr waren hervorragend.

Die klassische Stecke ist gut fünf Kilometer lang. Die Schnellsten schaffen das in etwa einer Stunde. Der offizielle Rekord wurde in diesem Jahr nicht gebrochen. Wer wirklich schnell sein will, muss sich vorbereiten.

An dem Schwimmwettbewerb kann jeder teilnehmen, der sich die Strecke zutraut und gut schwimmen kann.

"Das ist einzigartig, das so viele Menschen zusammen schwimmen. Ein Freund aus den Niederlanden sagte zu mir, ich kann das kaum glauben. Aber es ist war. Der Balaton ist so wunderbar, jeder Ungar sollte einmal durchschwimmen", sagte der Veranstalter Árpád Kocsis.