Marokkos Kripo glückt Schlag gegen internationalen Drogenhandel

Der marokkanischen Kriminalpolizei in Casablanca ist ein Schlag gegen den internationalen Drogenhandel geglückt. Man habe am Wochenende einen Mann festgenommen. Er habe über drei Tonnen Cannabis in einem Auto mit falschen Kennzeichen transportiert. Außerdem seien eine Ladung Schrotpatronen und eine Menge Kokain gefunden worden.

Im vergangenen Jahr hatten die Behörden in Marokko nach eigenen Angaben mit knapp 83.000 Drogendelikten zu tun. Über 100.000 Personen seien vor Gericht gestellt worden, darunter 261 Ausländer.