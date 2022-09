Gehackt! Portugals Ministerpräsident ist Opfer einer Cyberattacke

Die persönlichen Daten von Portugals Ministerpräsidenten António Costa wurden von der Hackergruppe „Ragnar Locker“ im Dark Web veröffentlicht. Auch sensible Daten von hohen Regierungsbeamten und Abgeordneten wurden publiziert.

„Ragnar Locker“ griff die Fluggesellschaft TAP am 25. August an und veröffentlichte Daten von rund 1,5 Millionen Kunden, so Christine Ourmières-Widener, Direktorin von TAP Air Portugal: „Dieser Cyberangriff war sehr komplex. Man hat alle Daten, die unseres Wissens nach gehackt wurden, veröffentlicht. Es sind Daten wie Namen, Adressen, wir haben auch Pass- und E-Mail-Daten. Es gibt aber keine Bankdaten. Die Hacker behaupten, sie hätten weiterhin Fernzugriff auf die TAP-Systeme.“

Nach und nach wird das Ausmaß dieses Hacks auf die Fluggesellschaft TAP deutlich: Die portugiesische Polizei und das nationale Zentrum für Cybersicherheit sind bislang offenbar nicht in der Lage, den Fall aufzuklären.