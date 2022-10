Ukraine: Russland hat volle Kontrolle über annektierte Gebiete verloren

Russland hat nach Angaben der ukrainischen Regierung die volle Kontrolle über alle vier von Moskau annektierten Regionen verloren. Kiew hatte zuletzt einen Vorstoß seiner Truppen in der Region Cherson im Süden und auch im Osten des Landes verkündet. Die Regierung spricht von den größten Geländegewinnen seit Kriegsbeginn.

Ein Beamter in der von Russland besetzten und kürzlich annektierten Region Cherson bestätigte das Vorrücken der ukrainischen Truppen.

Selenskyj: "Russland hat einen Fehler gemacht"

Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in seiner abendlichen Videoansprache:

"In mehreren Regionen wurden Gemeinden befreit. In vielen Gebieten an der Front wird weiterhin heftig gekämpft. Immer mehr Besatzer versuchen zu fliehen, die feindliche Armee erleidet immer mehr Verluste, und die Einsicht wächst, dass Russland einen Fehler gemacht hat, als es gegen die Ukraine in den Krieg zog."

Der Kreml erklärte, die Regierung werde sich mit den Bewohnern der Regionen über deren Grenzen beraten. Offenbar herrscht selbst in Moskau Unklarheit über den genauen Verlauf.

Kreml zu annektierten Gebieten: "Werden mit Bewohnern über Grenzverlauf beraten"

Im Gespräch mit Journalisten sagte Putins Specher Dimitri Peskow:

"Die Volksrepublik Luhansk und die Volksrepublik Donezk werden in den Grenzen von 2014 übernommen. In Cherson und Saporischschja werden wir weiterhin mit den Bewohnern dieser Regionen über die Grenzen sprechen."

Zuletzt hatten die Abgeordneten der Duma die Beitrittsverträge für die vier annektierten Gebiete ratifiziert. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin dort sogenannte Referenden über den Beitritt zu Russland abhalten lassen, die jedoch international nicht anerkannt und als "Scheinreferenden" veurteilt werden.