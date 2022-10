Am Samstagnachmittag erklärt eine Sprecherin der Deutschen Bahn den stundenlangen Ausfall des Zugverkehrs in Norddeutschland vom Vormittag mit "Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind". Das Chaos dauerte weiter an. Tausende Zugpassagiere waren an den Bahnhöfen in Norddeutschland gestrandet und mussten stundenlang warten.

Auf der Internetseite der DB wurde bekannt gegeben: "Die technische Störung des Zugfunks in Norddeutschland ist behoben. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Nachwirkungen noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen kann."

Auf Twitter gab es auch wilde Spekulationen, dass die Störung der Deutschen Bahn das Ziel hätte, AfD-Anhänger und -Anhängerinnen davon abzuhalten, zu einer Demonstration der rechtspopulistischen Partei nach Berlin zu kommen.

Der Welt-Journalist schreibt auf Twitter vom "verschwörungsideologischen Opfer-Getue der AfD".

Die Deutsche Bahn forderte die Reisenden in den sozialen Medien dazu auf, mehr Zeit einzuplanen.

Den massiven Zugausfall hatte die Deutsche Bahn zunächst mit Repartaturarbeiten, dann mit einem Ausfall der Kommunikationsverbindungen via Vodaphone erklärt.

Wegen der Unpünktlichkeit der Züge steht die Deutsche Bahn seit Monaten in der Kritik. Im Sommer wurden viele Probleme mit den zusätzlichen Zugreisenden durch das 9-Euro-Ticket in den Monaten Juni, Juli und August erklärt.

Die Ticketpreise sollten mit Beginn der Winterfahrplans erhöht werden.