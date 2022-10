Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Ecuador

In Ecuador ist am Dienstag ein Kleinflugzeug auf ein dicht besiedeltes Wohngebiet in der Stadt Guayaquil im Westen des Landes gestürzt. Laut Behördenangaben sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen, einer wurde verletzt. Rettungskräfte sperrten die Unfallstelle ab. Nach vorläufigen offiziellen Informationen gibt es keine Schäden an Wohnhäusern. Auch seien keine Einwohner zu Schaden gekommen.

Die Bürgermeisterin der von Guayaquil, Cynthia Viteri, sagte, sie habe den Unfall selbst beobachtet, da sie sich bei einem Arbeitsbesuch zwei Häuserblocks vom Unfallort entfernt befand.

Die Zivilluftfahrtbehörde bestätigte, dass das Flugzeug zwischen den Städten Manta, 380 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Quito und Guayaquil unterwegs war.

Informationen über die Ursachen des Unfalls sind bisher nicht veröffentlicht worden.