Sohn eines Putin-Vertrauten in Norwegen verhaftet - Spionageverdacht

Sieben russische Bürger sind vorübergehend in Haft, weil sie illegal Drohnenflüge durchgeführt haben, die PST (Spionageabwehr) leitet die Ermittlungen. Sie sehen Hinweise, dass Russland bei seinen Spionageaktivitäten mehr Risiken eingeht. Wir sollten also nicht überrascht sein, wenn es in nächster Zeit zu weiteren Verhaftungen kommt.