Amélies zauberhafte Welt der Spionage

Vor fast 22 Jahren trat die charmante Amélie Poulain in unser Leben. Jean-Pierre Jeunets gefeierter Film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (Die fabelhafte Welt der Amélie) wurde von der Kritik hoch gelobt und zu einem der größten internationalen Erfolge des französischen Films.

Aber selbst die, die immun sind gegen träumerische Fantasien, haben eine solche Wendung ihrer Heldin nicht kommen sehen: Regisseur Jean-Pierre Jeunet hat die "wahre Geschichte" von Amélie in einem 6-minütigen Film mit dem Titel "Amélie: Die wahre Geschichte" enthüllt, in dem er eine große Bombe platzen lässt: Amélie ist nicht die gutherzige Kellnerin, die wir einst zu kennen glaubten: In Wirklichkeit ist sie eine vom KGB rekrutierte Spionin.

Regisseur Jean-Pierre Jeunet hat ikonische Szenen neu arrangiert, um Amélies Spionagetechniken und ihre hinterhältigen Pläne zu enthüllen (und um zu zeigen, wie man eine Cyanid-Crème brulée zubereitet).

Das Video verdeutlicht, wie wichtig der Schnitt im Filmprozess ist und wie Bilder neu verwendet werden können, um neue Handlungen zu gestalten. Es ist ein freches Augenzwinkern an die Fans, das einmal mehr beweist, dass Filme im Schneideraum entstehen.