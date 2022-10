Mini-Gipfel in Athen: Exklusive Akropolis-Führung für Kanzler Scholz

Duzfreunde unter sich. Im Anschluss an seine Stippvisite in Paris ist der deutsche Kanzler Olaf Scholz in Athen von Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis empfangen worden. Schnurstracks ging es gleich zum Wahrzeichen der Stadt. Scholz erklärte über Twitter, die gemeinsame Besichtigung der Akropolis sei eine tolle Idee gewesen.

Noch wichtiger aber: man arbeite eng zusammen, Griechenland und Deutschland seien Freunde in der EU und in der Nato.

Nach dem Bilderbuch-Termin dürfte es trotzdem weniger harmonisch weitergegangen sein. Auf der Tagesordnung stand schließlich auch das Reizthema deutsche Reparationszahlungen für Schäden im Zweiten Weltkrieg. Juristisch und politisch sei die Reparationsfrage abgeschlossen, hatte Scholz vorab erklärt.

Übereinkunft herrscht dagegen bei Griechenlands Konflikt mit der Türkei um Inseln im Mittelmeer. Der Kanzler schlug sich auf die Seite des Gastgebers, bezeichnete es als unakzeptabel, wenn ein Nato-Partner die Souveränität eines anderen infrage stelle und bot deutsche Vermittlung im griechisch-türkischen Gebietsstreit an.