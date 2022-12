Kampf um Bachmut reibt russische Streitkräfte auf

Das Institute for the Study of War meint, die russischen Bemühungen um Bachmut wiesen darauf hin, dass die russischen Streitkräfte es versäumt haben, aus früheren Kampagnen mit hohen Verlusten zu lernen.

Russische Streitkräfte haben sich seit Ende Mai kontinuierlich ((Kampfstärke auf kleine Siedlungen )) in der Umgebung von Bachmut aufgerieben; seither haben sie nur Gewinne in der Größenordnung von wenigen Kilometern erzielt.

Wie das Institute for the Study of War schon zuvor beobachtet hat, haben die russischen Bemühungen, auf Bachmut vorzurücken, zur Abnutzung russischer Arbeitskräfte und Ausrüstung geführt. Truppen saßen wochen- und monatelang in relativ unbedeutenden Siedlungen fest.

Dieses Operationsmuster ähnelt stark den früheren russischen Bemühungen, Sievierodonetsk und Lysychansk zu Beginn des Krieges einzunehmen.

Wie das Institute for the Study of War meint, erlaubten die ukrainischen Streitkräfte den russischen Truppen ihre Bemühungen um Sievierodonetsk und Lysychansk zu konzentrieren, um von der anhaltenden Verschlechterung der russischen Soldaten und ihrer Ausrüstung zu profitieren.

Die russischen Bemühungen in diesem Bereich sind hier in diesem Gebiet seit Anfang Juli weitgehend ins Stocken geraten.

Selbst wenn russische Truppen weiterhin in Richtung und innerhalb von Bachmut vorrücken und selbst wenn sie einen kontrollierten Abzug der Ukrainer aus der Stadt erzwingen, bietet Bachmut selbst ihnen wenig operativen Nutzen.

Die Kosten, die mit sechs Monaten zermürbender Kämpfe um Bachmut verbunden sind, überwiegen jeden operativen Vorteil, den die Russen aus der Einnahme von Bachmut ziehen können.

Auf der anderen Seite verbrauchen russische Offensiven um Bachmut herum einen erheblichen Teil der verfügbaren Kampfkraft Russlands und erleichtern möglicherweise andernorts ukrainische Gegenoffensiven.