In den Außenbezirken von Bakhmut werden Rettungskräfte gerufen, um einer verletzten Frau zu helfen. Während sie die am Boden liegende Frau behandeln, beginnt ein weiterer Angriff. Die Sanitäter sind gezwungen, in Deckung zu gehen.

Die ostukrainische Stadt Bakhmut steht unter der Kontrolle Kiews, war aber in den letzten Wochen Schauplatz heftiger Kämpfe. Die Stadt ist heute ein wichtiges militärisches Ziel.