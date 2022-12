Wird ein Sieg gelingen? Deutschland vor letztem Gruppenspiel

Für Deutschland wird das letzte Gruppenspiel der Fußballweltmeisterschaft eine Probe aufs Exempel. Nach der Niederlage gegen Japan und dem Unentschieden im letzten Spiel gegen Spanien hilft nur ein Sieg gegen Costa Rica - und selbst der garantiert nicht unbedingt das Weiterkommen ins Achtelfinale.

Denn für Japan reicht ein Unentschieden gegen Spanien in Kombination mit einem besseren Torverhältnis. In diesem Fall muss der vierfache Weltmeister im letzten Spiel der Gruppe E mindestens ein Tor mehr schießen als Japan in seinem.

Deutsche Fans werden also nicht nur dem eigenen Team, sondern auch Spanien die Daumen drücken.

Unser Korrespondent Sam Ashoo, vor Ort für Euronews in Doha, erklärt:

"Es wurde als eines der wichtigsten Spiele der Gruppenphase angekündigt, aber die Partie Kroatien gegen Belgien ist vielleicht noch wichtiger, als zunächst angenommen. Die Mannschaft von Zlatko Dalic braucht nur einen Punkt, um sich zu qualifizieren, aber Belgien muss gewinnen, wenn es sich einen Platz im Achtelfinale sichern will. Die kroatische Mannschaft, die derzeit hinter mir trainiert, wird nicht jünger, aber sie sieht vor diesem Spiel ziemlich selbstbewusst aus, obwohl Belgien auf Platz 2 der Weltrangliste steht. Marokko spielt ein großartiges Turnier. Nach dem Sieg gegen Belgien brauchen sie nur noch einen Punkt gegen Kanada zum Weiterkommen, wenn sie später im Al Thumama Stadium spielen. In der Gruppe F geht es also um alles oder nichts."