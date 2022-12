Brasilien: Noch-Präsident Bolsonaro fliegt nach Florida

Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit ist Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro mit einer Präsidentenmaschine nach Orlando, im US Bundestaat Florida, gereist. Nach einem Tankstopp in Boa Vista im Norden des Landes, sei die Maschine in Richtung Orlando weitergeflogen.

Bolsonaro, der von Medien oft als "Tropen-Trump" bezeichnet wurde, verließ das Land in Begleitung seiner Ehefrau Michelle und der gemeinsamen Tochter Laura. Seine beiden erwachsenen Söhne Flavio und Carlos sind brasilianischen Medienberichten verweilen bereits in den USA.

Am Freitag hat sich Bolsonaro mit einer Videobotschaft von seinen Anhängern verabschiedet und eine positive Bilanz seiner Amtszeit gezogen.

Dass ein ausgehender Staatschef seine Präsidentenschärpe nicht dem Amtsnachfolger übergibt, ist in Brasilien ungewöhnlich und seit 1988 nicht mehr der Fall gewesen.