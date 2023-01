Selenskyj in Davos: "Eure Hilfe muss Russland zuvorkommen"

In Davos wurde eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer des Hubschrauberabsturzes eingelegt, bei dem der ukrainische Innenminister und 13 weitere Menschen ums Leben kamen.

In seiner Ansprache forderte Wolodymyr Selenskyj die Welt auf, Entscheidungen schneller zu treffen, die der Ukraine gegen die russische Aggression helfen.

Der ukrainsiche Präsident richtete in Davos eine Botschaft an die Welt: "Die Hilfe der Welt muss der nächsten militärischen Mobilisierung unseres gemeinsamen Feindes zuvorkommen. Die Versorgung der Ukraine mit Luftabwehrsystemen muss die nächsten russischen Raketenangriffe übertreffen. Die Versorgung mit westlichen Panzern muss die nächste Invasion russischer Panzer aufhalten. Die Anstrengungen zu Wiederherstellung von Sicherheit und Frieden in der Ukraine muss die russischen Angriffe auf Sicherheit und Frieden übertreffen."

Putin in St. Petersburg: "Der Sieg wird unser sein"

Derweil besuchte besuchte der russische Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg eine Waffenfabrik und lobte Einheit, Solidarität und Mut des russischen Volkes... und die Raketenproduktion.

Wladimir Putin, russischer Präsident: "All dies hier ist die Grundlage für unsere effektive Entwicklung und für den Sieg. Der Sieg ist garantiert, daran habe ich keinen Zweifel... Unsere Raketenproduktion ist mit der Weltproduktion vergleichbar. Wir haben also etwas, worauf wir uns verlassen können, und all das kann uns nur die Zuversicht geben, dass der Sieg unser sein wird."

Auf der einen Seite die weiter steigerbare Unterstützung des Westens für ein angegriffenes Land, auf der anderen Seite ein Präsident, der mit einer nächsten Mobilisierung hunderttausende Landsleute ins Feuer schicken könnte.