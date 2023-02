Mit Kampfflugzeugen "einen gewissen Frieden nach Europa zurückbringen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet um Kampfflugzeuge von seinen europäischen Verbündeten. Bei einem Treffen in Paris forderte er seine französischen und deutschen Amtskollegen auf, "schwere Langstreckenwaffen" zu schicken. Emmanuel Macron und Olaf Scholz bekräftigten ihre Unterstützung für die Ukraine.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Selenskyj, Frankreich und Deutschland hätten das Potenzial, die Spielregeln im Kampf gegen Russland zu ändern: "Je früher die Ukraine leistungsfähige Langstreckenwaffen bekommt, Emmanuel, je früher unsere Piloten moderne Flugzeuge bekommen, Olaf, desto stärker wird unsere Panzerkoalition sein. Ich bin dankbar, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, desto eher wird diese russische Aggression enden. Und wir werden einen gewissen Frieden nach Europa zurückbringen."

Zuvor hatte Selenskyj bei seinem Besuch in London die Westminster Hall aufgefordert, Kampfjets zu liefern. Großbritannien zögert bislang und hält die Lieferung von Flugzeugen für eine "langfristige Lösung", da es Jahre dauern werde, Piloten auszubilden. Im Rahmen seiner Europareise trifft Selenskyj jetzt in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der EU. Bei ihnen will er seine Forderung erneut vorbringen.