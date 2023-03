9 Millionen Stimmen: Bola Tinubu wird neuer Staatspräsident

In Nigeria hat sich Bola Tinubu bei den Präsidentschaftswahlen durchsetzten können. Das hat die Wahlkommission mitgeteilt. Der Kandidat der Regierungspartei APC (All Progressives Congress) war als Favorit ins Rennen gegangen, doch während des Wahlkampfes schmolz sein Vosprung vor seinen Mitbewerbern. Am Ende konnte er rund neun Millionen Stimmen auf sich vereinen, rund zwei Millionen Stimmen mehr als der Zweitplatzierte.

Herausforderungen für den neuen Präsidenten

"Um die Scherben wieder zu einem Ganzen zusammenzusetzen, müssen wir arbeiten, für Rechtschaffenheit, Glück und Harmonie", so Tinubu.

Tinubu folgt Muhammadu Buhari nach. Der 80jährige Präsident hat bereits zwei Amtszeiten hinter sich gebracht und durfte daher nicht mehr antreten. Auf den neuen Präsidenten warten große Herausforderungen, so die Wirtschaftskrise in Afrikas größter Volkswirtschaft, die im Land grassierende Gewalt und die Bedrohung durch Islamisten. In Nigeria leben rund 216 Millionen Menschen.

Streit um Wahlergebnis

Am Montag noch hatten verschiedene Parteien den Sieg für sich beansprucht, so auch die wichtigste Oppositionspartei PDP (People's Democratic Party) und die neu aufgestiegene LP (Labour Party). Alle Parteien hatten Erfolge in verschiedenen Bundesstaaten für sich verzeichnen können. Die Oppositionsparteien warfen der Wahlkommission vor, die Regierungspartei zu unterstützen.