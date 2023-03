Mehr als 30 Tote und Dutzende Verletzte bei schwerem Zugunglück in Griechenland

Bei einem schweren Zugunglück in Zentralgriechenland sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 Verletzte wurden in Kliniken gebracht. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle in der Nähe der Stadt Larissa.

Es handelte sich um einen Güterzug und einen Personenzug. Der Personenzug war der Intercity 62, der aus Athen um 19.22 Uhr am Dienstagabend mit rund 350 Reisenden nach Thessaloniki gestartet war.

Der Güterzug kam aus Thessaloniki in Nordgriechenland. Am Unglücksort wurde mit dem Einsatz von schwerem Gerät wie Kränen nach Überlebenden gesucht. Ein Augenzeuge berichtete, nach der Kollision sei ein Feuer ausgebrochen. Es habe ein "Höllenlärm" geherrscht.

Der für den Streckenabschnitt verantwortliche Bahnmitarbeiter wurde laut Medienberichten festgenommen.

Die 500 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Thessaloniki und Athen war in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Nach Angaben eines Gewerkschafters hat es trotzdem erhebliche Probleme bei der elektrischen Koordination der Verkehrskontrolle gegeben.

Die griechischen Bahnen (Hellenic Train) werden von der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiano (FS) betrieben.