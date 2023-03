Schwere Kritik aus Brüssel an griechischer Eisenbahnverwaltung

Trotz Warnungen haben die griechischen Behörden nicht rechtzeitig reagiert, um das Eisenbahnsystem zu sichern.

Nach dem schweren Zugunfall, bei dem 57 Menschen ums Leben kamen, erklärte der Direktor der EU-Eisenbahnagentur (ERA), dass sie in den vergangenen Jahren mehrfach Alarm geschlagen habe und auch der letzte Bericht aus dem Jahr 2022 ein düsteres Bild zeige.

Josef Doppelbauer, ERA-Direktor: "Wir haben in den letzten zwei Jahren immer gesehen, dass Griechenland zu den schlechtesten Schülern gehört. Also mit einer eher geringen Leistung in Sachen Sicherheit, Sicherheit gemessen an der Zahl der tödlichen Unfälle im Vergleich zur Länge des Netzes und der Zahl der Personenkilometer. Wir haben auch ein Problem mit der nationalen Untersuchungsstelle festgestellt, da wir nie einen Untersuchungsbericht erhalten haben".

Die EU-Kommission hat seit 2014 rund 700 Millionen Euro für die Modernisierung des griechischen Eisenbahnsystems ausgegeben und plant, weitere 130 Millionen Euro im Rahmen des Wiederaufbau-Fonds zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig sollte Griechenland ab 2020 das Europäische Zugsicherungssystem in dem Teil des Netzes, in dem sich der Unfall ereignete, einführen, was jedoch nie geschehen ist.

Doppelbauer: "Es ist sicherlich problematisch, dass das Geld nicht wie geplant ausgegeben wurde. Und es ist auch problematisch, dass die Inbetriebnahme des europäischen Eisenbahn-Verkehrsmanagementsystems jetzt auf 2023 verschoben wurde".

Die griechische Regierung hat eine Untersuchung eingeleitet, und der 59-jährige Bahnhofsvorsteher von Larissa wurde einige Stunden nach dem Unfall festgenommen und wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Hätte dieser "menschliche Fehler" jedoch vermieden werden können, wenn das automatische System wie ursprünglich geplant eingesetzt worden wäre?

Doppelbauer: "Wir wissen nicht, was die eigentliche Ursache des Unfalls war. Aber solche Systeme sind dazu da, das Risiko menschlichen Versagens zu verringern. Und solche Systeme verringern das Risiko menschlichen Versagens dramatisch. Wenn das System also vorhanden ist, wäre die Möglichkeit menschlichen Versagens drastisch reduziert worden".

Doppelbauer wird morgen zusammen mit anderen Experten der EU-Kommission Griechenland besuchen, um das Land bei der Modernisierung seiner Eisenbahnen und der Verbesserung ihrer Sicherheit zu unterstützen.