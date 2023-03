Kampf gegen illegale Einwanderung: London gibt Paris mehr Geld

Die britische Regierung stellt Frankreich in den kommenden drei Jahren mehr Geld für den Kampf gegen illegale Einwanderung zur Verfügung.

Das teilte die britische Regierung an diesem Freitag mit. "In den kommenden drei Jahren wird der Beitrag des Vereinigten Königreichs zu diesem Paket in den Jahren 2023-24 141 Millionen Euro, 191 Millionen Euro in den Jahren 2024-25 und 209 Millionen Euro in den Jahren 2025-2026 betragen", hieß es in der Mitteilung der Regierung in London.