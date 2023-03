Ukraine: Weiter schwere Kämpfe um Bachmut

Die Schlacht um die umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine geht weiter. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte der ukrainische Präsident Selenskyj, seine Armee habe in Bachmut Stellungen der russischen Armee zerstört. Zudem sei die Verteidigung in Richtung Bachmut kräftig verstärkt worden.

Die Schlacht von Bachmut gilt als die bislang blutigste in dem Krieg. Selenskyj hatte stets erklärt, die strategisch wichtige, inzwischen aber weitgehend zerstörte Stadt mit einst 70 000 Einwohnern halten zu wollen, weil ansonsten ein tieferes Eindringen der Russen in die Ukraine möglich sei.

Unterdessen wollen Polen und die Slowakei der Ukraine Kampfjets vom Typ MiG-29 übergeben. Somit sind sie die ersten NATO-Mitglieder, die Kampfjets an Kiew liefern.

Erwartet wird auch, dass die EU-Außen und -Verteidigungsminister Anfang der Woche sich auf einen Plan einigen, um die Produktion und Lieferung von Munition an die Ukraine zu beschleunigen. Auch stehen die gemeinsame Munitionsbeschaffung und die Erhöhung der Produktionskapazität europäischer Waffenhersteller zur Debatte.