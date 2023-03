Ukrainische Behörden: Drei Tote bei Angriff russischer Drohnen im Raum Kiew

Bei einem Angriff russischer Drohnen sind im Raum Kiew drei Menschen getötet worden. Sieben weitere wurden verletzt. Das melden die ukrainischen Behörden. Laut Mediendienst Meduza erfolgte der Angriff mit 21 ferngesteuerten Fluggeräten iranischer Herstellung. 16 seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die Drohnen seien im Raum Briansk im Südwesten Russlands aufgestiegen, heißt es weiter.

In Kiew und anderen Gebieten wurde Luftalarm ausgelöst. Ukrainischen Angaben nach wurden in Rschyschtschiw in der Oblast Kiew Gebäude eines Bildungszentrum getroffen. Es brach ein Feuer aus.

Chinas Zwölf-Punkte-Plan

Der russische Präsident Wladimir Putin meint, der von China vor einem Monat vorgelegte Friedensplan könne ein Ende des Krieges in der Ukraine herbeiführen. Er erörterte dieses Thema mit seinem Amtskollegen Xi Jinping während dessen dreitägigen Besuch in Moskau. Der Westen ist von Chinas Zwölf-Punkte-Plan nicht überzeugt.

Es sollte Putin auffordern, die Bombardierung von Städten, Krankenhäusern und Schulen einzustellen John Kirby Sprecher des nationalen US-Sicherheitsausschusses

John Kirby, Sprecher des nationalen US-Sicherheitsausschusses, sagte: „Wenn China in diesem Konflikt eine konstruktive Rolle spielen will, dann sollte es Russland drängen, seine Einheiten aus der Ukraine und von ukrainischem Hoheitsgebiet abzuziehen. Es sollte Putin auffordern, die Bombardierung von Städten, Krankenhäusern und Schulen einzustellen und den Krieg noch heute zu beenden. Das könnte sofort geschehen.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der in Kiew mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida eine Ausweitung der Beziehung ihrer beiden Länder vereinbarte, will China zum Umdenken bewegen. „Wir haben China öffentlich und über diplomatische Wege unsere Friedensformel mitgeteilt und eine Einladung zukommen lassen, dazu beizutragen. Wir laden zum Dialog ein und erwarten eine Antwort“, sagte Selenskyj.

Xi Jinping betonte in Moskau, sein Land nehme bezüglich des Geschehens in der Ukraine eine „objektive und unparteiische“ Haltung ein und setze sich für Friedensgespräche ein, sagte er kurz vor seiner Abreise.