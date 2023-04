Alkoholkonsum schwächt russische Kampfkraft

Russische, ukrainische und westliche Quellen sagen, dass die russische Winteroffensive ihr Ziel, die Gebiete Donezk und Luhansk bis zum 31. März zu erobern, nicht erreicht hat.

Der stellvertretende Leiter der russischen Nationalgarde in Donezk meinte, dass Misserfolg die Soldaten demotiviere und zu Kündigungen führe.

Das britische Verteidigungsministerium erklärt, dass Russland bisher an die 200.000 Opfer in der Ukraine zu beklagen, dass aber nicht wenige davon Nicht-kampfbedingte Ursachen hätten.

wie zum Beispiel: Fehler mit Waffen, Verkehrsunfälle, Unterkühlung.

Russische Kommandeure nennen auch den wahrscheinlich allgegenwärtigen Alkoholmissbrauch als besonders schädlich für den Kampf.

Russische Streitkräfte griffen Bachmut weiter an. Das Institute for the Study of War sagt, dass sie wahrscheinlich die AZOM-Anlage im Norden von Bachmut eingenommen haben. Ukrainische Streitkräfte griffen das Werk am 2. April mit Raketen an.

Wagner-Chef Prigoschin sagte, seine Truppen hätten eine russische Flagge auf dem Verwaltungsgebäude der Stadt gehisst.

Nach ukrainischen Angaben sind die russischen Streitkräfte jedoch sehr weit davon entfernt, die Bachmut zu erobern, und es tobten Kämpfe um das Verwaltungsgebäude, wo die Wagner-Söldner eine Flagge gehisst hätten.

Russische Milblogger befürchten, dass die russischen Streitkräfte ihre Kämpfe i, Bachmut und Avdiivka beenden müssen, um sich auf die ukrainischen Gegenoffensiven vorzubereiten, die zwischen dem orthodoxen Osterfest am 16. April und dem sowjetischen Tag des Sieges am 9. Mai erwartet werden.