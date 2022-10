Ukraine: Russland verhängt Kriegsrecht über die 4 annektierten Regionen

Die Verhängung des Kriegsrechts in den vier annektierten Regionen ist offenbar eine Reaktion auf die Gegenoffensive der Ukraine im Gebiet Cherson im Süden des Landes. Die ukrainischen Streikräfte seien dort in Richtung der Orte Nowa Kamjanka und Beryslaw in die Offensive gegangen, schrieb der Vizechef der Chersoner Besatzungsverwaltung, Kirill Stremoussow in sozialen Medien. Bislang seien aber alle Angriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt worden.

Durch die Verhängung des "Kriegszustands" bekommen die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja umfangreichere Machtbefugnisse. Die internationale Staatengemeinschaft hat die Annektierung der ukrainischen Gebiete durch Russland nicht anerkannt.

Am Dienstag hatte Wladimir Putins Oberkommandierender für die Ukraine, General Sergej Surowikin, von einer "schwierigen Situation" der russischen Truppen in Cherson gesprochen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau hatte die Aussagen Surowikins in einem Video veröffentlicht.

Russischer General Surowikin spricht von "schwieriger Lage" in Cherson in der Ukraine AP/Russian Defense Ministry Press Service

Zuvor wollten die pro-russischen Behörden von Cherson die Stadt und die Gegend offenbar evakuieren. Allerdings gab es Zweifel daran, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewohner in andere von Russland kontrollierte Regionen transportieren lassen wollten.

Offenbar wurden vor Ort auch Flugblätter verbreitet, in denen die Menschen aufgefordert wurden, die Region Cherson zu verlassen und sich auf die Krim oder nach Russland zu begeben.

Die russischen Truppen hatten Cherson gleich nach dem Einmarsch in die Ukraine Anfang März besetzt. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner leisteten - auch bei Demonstrationen - Widerstand gegen die Besatzer.