Kampf um Bachmut: Russland kontrolliert laut ISW bereits 87,9% des Stadtgebiets

Die russischen Streitkräfte setzen weiterhin iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed und andere weniger präzise Systeme ein, um die mangelnde Versorgung mit Präzisionsmunition auszugleichen, berichtet das Institute for the Study of War.

Dem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Oberst Juri Ihnat zufolge, hat Russland seit dem 11. September 2022 fast sein gesamtes strategisches Raketenarsenal eingesetzt. 750 der insgesamt 850 in diesem Zeitraum abgefeuerten Raketen wurden von ukrainischen Streitkräfte abgeschossen.

Laut Ihnat sind die russischen Streitkräfte auf billigere Optionen mit geringerer Reichweite, wie z. B. gelenkte Flugbomben, umgestiegen und haben Raketen vom Typ Kh-50 zur Reaparatur aus dem Lager geholt.

Einige russische Militärblogger behaupten, dass die russischen Streitkräfte aus der Luft abgeworfene FAB-Bomben einsetzen, um ukrainische Festungsanlagen in Bakhmut zu zerstören.

Karte zeigt, dass russische Truppen 87,9% von Bachmut erbobert haben. Euronews

Die aktuelle ISW-Schätzung der Geländekontrolle zeigt, dass die von Russland beanspruchten Gebiete etwa 87,9 % von Bachmut ausmachen. Die russische Armee setzt ihre Bodenangriffe in und um die Stadt fort.

Militärbloggern zufolge haben Wagner-Söldner erhebliche Fortschritte in den städtischen Gebieten im Nordwesten von Bachmut gemacht und das Gebiet nördlich der Vesela-Straße, einschließlich des Gebiets rund um das Krankenhaus Nr. 2 unter ihre Kontrolle gebracht.

Der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrskyi, erklärte, dass die Ukraine inmitten der schweren Kämpfe in der Region Donezk ihre Stellung hält und die "Offensive des Feindes" in Bakhmut aufhält.