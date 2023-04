Von Euronews mit dpa, AP

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hat Titelverteidiger Real Madrid den FC Chelsea 2 : 0 geschlagen - das erste Tor - sein sechstes in fünf Spielen - erzielte Altstar Karim Benzema in der ersten Halbzeit. In der 74. Minute legte der 27-jährige Marco Asensio nach.

Chelsea hatte ab der 59. Minute nur noch 10 Spieler auf dem Feld, nachdem Ben Chilwell einen Platzverweis erhalten hatte.

Das Rückspiel findet in der kommenden Woche in London an der Stamford Bridge statt.

In Mailand hat sich der AC Milan gegen SSC Neapel 1 : 0 durchgesetzt. Die Neapolitaner hatten schon in der Liga gegen den AC Milan haushoch verloren.

Richtig Zoff in der Kabine des FC Bayern

Nach der Niederlage des FC Bayern München bei Manchester City gab es in der Kabine offenbar richtig Zoff, dabei sollen Sadio Mané (27) und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané (31) aneinander geraten sein.

Laut einem Bericht von Sport1 hat der Senegalese Sadio Mané nach einem Missverständnis in der 83. Minute auf dem Platz seinem Teamkollegen nach dem Match das Gesicht blutig geschlagen.

Vorstandschef Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic seien jetzt mit der Aufarbeitung des Vorfalls beschäftigt. Dabei sollte der FC Bayern eigentlich das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in der kommenden Woche in München vorbereiten.