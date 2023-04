Von Euronews mit dpa, AP

In der Champions League ist Bayern München an diesem Mittwochabend mit einem 1 : 1 gegen Manchester City ausgeschieden. Um ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid einziehen zu können, hätte der FC Bayern mindestens drei Tore erzielen müssen. Doch dem war nicht so. Das einzige Tor der Mannschaft von Trainer Tuchel - der wegen Meckerns den Platz verlassen musste - schoss Joshua Kimmich per Elfmeter.

Manchester City mit Trainer Pep Guardiola tritt nun im Halbfinale gegen Real Madrid an.

Gleichzeitig hat sich Inter Mailand durch ein 3 : 3 gegen Benfica Lissabon für das Halbfinale qualifiziert. Nicolò Barella (14. Minute), Lautaro Martínez (65.) und Joaquín Correa (78.) erzielten die Tore für die Italiener, die das Viertelfinal-Hinspiel vergangene Woche mit 2:0 gewonnen hatten.

Damit stehen zwei Vereine aus Mailand: AC Mailand und Inter Mailand im Halbfinale der Champions League.

Kritik der Bayern-Fans

In München wurde auch die Kritik der Fans deutlich. "Ziele dürfen verfehlt werden - Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!", stand auf einem großen Plakat in der Südkurve.

Diese Botschaft wird als Wut auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn gewertet, die mit dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel nicht die erhoffte Trendwende erreichten. Für die Bayern geht es nach dem Ausscheiden im DFP-Pokal und der Champions League nur noch um die Meisterschaft.