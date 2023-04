Wie ist Russlands Armee derzeit in der Ukraine aufgestellt. Dazu schreibt das Institut for the Study of War (ISW), dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine in dezentralisierten und weitgehend dezimierten Formationen operieren. Das derzeitige Einsatzmuster deutet darauf hin, dass die meisten verfügbaren Einheiten schon im Einsatz sind und entweder an offensiven oder defensiven Operationen teilnehmen.

Die derzeitige russische Strategie rund um Bachmut deutet darauf hin, dass die russische Militärführung der Einnahme der Stadt nach Möglichkeit vor Beginn der ukrainischen Gegenoffensive zunehmend Priorität einräumt.

Die Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin muss weiterhin schwere Verluste hinnehmen.

Es ist durchaus möglich, dass die Söldnertruppe die Einnahme der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließen kann. Um den Vormarsch in Bachmut aufrechtzuerhalten, musste das russische Verteidigungsministerium Luftlandekräfte an der nördlichen und südwestlichen Front einsetzen, damit sich Wagner fast vollständig auf den Häuserkampf konzentrieren konnte.

Russlands Armee in Cherson desorganisiert und unterbesetzt

In krassem Gegensatz dazu ist die russische Aufstellung in der Region Cherson wahrscheinlich am stärksten desorganisiert und unterbesetzt. Nach dem russischen Rückzug aus dem Westen der Region Cherson im November wurden die russischen Einheiten dort neu formiert und verlegt.

Das ISW sagt: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die verbleibende Gruppierung an der Ostfront von Cherson hauptsächlich aus stark unterbesetzten Resten von hauptsächlich mobilisierten Einheiten besteht.

Startet die Ukraine eine Offensive bei Cherson?

Am Wochenende stellte der Think Tank ISW fest: Russische Militärblogger haben genügend Bildmaterial und Textberichte geliefert, um zu bestätigen, dass die ukrainischen Streitkräfte Stellungen in der Region Cherson am Ostufer errichtet haben, obwohl unklar ist, in welchem Umfang und mit welchen Absichten.

Die Sprecherin des ukrainischen Südkommandos, Natalia Humeniuk, sagte, sie könne den Bericht weder bestätigen noch zurückweisen, da "die Bedingungen einer Militäroperation Stillschweigen erfordern, bis es für das ukrainische Militär sicher genug ist."