Jewgeni Prigoschin weiß, wie man Aufsehen erregt.

Der berüchtigte Anführer der russischen Wagner-Gruppe, der fast täglich wegen seiner pikanten Kommentare zum Ukraine-Krieg in die Schlagzeilen gerät, strebt angeblich nach der politischen Macht.

Manche behaupten sogar, er wolle Präsident werden.

"Prigoschin ist ein zutiefst dubioser Charakter", sagt Professor Mark Galeotti, ein Analyst der russischen Politik, gegenüber Euronews. "Er ist ein Mann, der aufgestiegen ist, indem er alles getan hat, was Putin und der Kreml wollten - und dabei offensichtlich sehr gut für sich selbst gesorgt hat.”

Bevor er seine Söldnerarmee in einige der härtesten Schlachten der Ukraine schickte, betrieb Prigoschin eine Trollfarm, die sich in die US-Wahlen einmischte - was ihn mit dem FBI in Konflikt brachte - und setzte seine privaten Milizionäre für zwielichtige Geschäfte auf dem afrikanischen Kontinent ein.

Sein jüngster Schachzug ist Berichten zufolge die Übernahme einer politischen Partei in Russland, was nach Ansicht von Analysten des Institute for the Study of War zu einer "Fraktionierung innerhalb des Kremls" führen könnte.

"Es ist klar, dass er versucht, sich zu positionieren, um eine öffentliche Rolle in der russischen Politik zu spielen", sagt Mark Beissinger, Professor für Politik an der Princeton University. "Es gibt eine Frage, die die russische Politik zunehmend belastet: Was wird nach Putin passieren?"

"Putin ist nicht in Gefahr, gestürzt zu werden", so Beissinger, "aber er wird älter, und wenn Diktatoren altern, versuchen diejenigen mit Ambitionen, sich in Position zu bringen, um dann möglicherweise die Lücke zu füllen, die der Tod des Diktators hinterlässt."

'Prigoschin hat keine Freunde und keine Verbündeten'

Prigoschins politische Macht beruht auf Wagner - kein anderer russischer Politiker verfügt über eine derartige militärische Stärke - und sein riesiges Vermögen wurde "durch den Schutz schwacher afrikanischer Regime im Tausch gegen deren Goldminen erworben", betont Beissinger, obwohl er bezweifelt, dass der Söldner Putin jemals direkt angreifen würde.

Beflügelt von seinen angeblichen Erfolgen in der Ukraine hat Prigoschin in der russischen Politik mächtig Wind gemacht.

Er hat sich mit dem Gouverneur von St. Petersburg angelegt und das militärische Establishment wegen ihrer Kampagne gegen Kiew angegriffen - etwas, das schon viele andere Russen ins Gefängnis gebracht hat.

Im März widersprach er offen der Darstellung des Kremls, dass man in der Ukraine gegen Nazis kämpfe - ein falsches Argument, das der Kreml jedoch wiederholt zur Rechtfertigung der Invasion verwendet hat - und rief am Wochenende scheinbar dazu auf, die Kämpfe zu beenden.

"Prigoschin ist ... jemand, der Wege findet, mit dem System zu arbeiten, aber immer bis zu einem gewissen Grad am Rande dieses Systems, an den Grenzen dessen, was akzeptabel ist, und diese Grenzen auch zu verschieben", sagt Beissinger.

"Er identifiziert sich nicht mit der oligarchischen Elite, sondern ist ein Außenseiter, so wohlhabend wie er jetzt ist."

Ein Wandgemälde mit der Aufschrift: Wagner-Gruppe - Russische Ritter" wurde am 13. Januar 2023 mit Farbe an einer Wand in Belgrad, Serbien, attackiert. Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Prigoschin soll aus der Arbeiterklasse stammen und neun Jahre wegen Diebstahls im Gefängnis gesessen haben, als die Sowjetunion in den 1980er Jahren zerfiel.

Prigoschin wird geduldet, weil er "für Putin nützlich" ist, erklärte Beissinger. "Er leistet dem Staat im Krieg Dienste, die das Militär nicht leisten kann".

Die ebenso rücksichtslosen wie brutalen Wagner-Söldner werden beschuldigt, weltweit Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben - etwas, das nur wenige Regierungen auf sich beruhen lassen wollen.

"Es könnte für ihn sehr schnell alles zusammenbrechen", sagte Beissinger. "Aber er könnte auch in der Lage sein, das in Einfluss umzumünzen, wenn er die richtigen Allianzen eingeht."

Vendettas sind sein Hobby

Professor Galeotti zeigt sich skeptischer.

"Ich sehe keine Anzeichen für irgendeine Art von politischen Ambitionen", sagte er Euronews. "Das ganze Gerede, dass er der nächste Präsident oder Verteidigungsminister werden könnte, ist absoluter Unsinn. Das entbehrt jeglicher Grundlage in der Realität."

Bevor sie in den Bakhmut-"Fleischwolf" in der Südukraine geschickt wurden, zählten die Wagner-Söldner 30.000 Mann im Vergleich zu den etwa 800.000 aktiven Soldaten der konventionellen Armee. Außerdem sind sie in Bezug auf Munition in hohem Maße vom russischen Militär abhängig.

Das macht Prigoschin zu einem "relativ kleinen Fisch", sagt Galeotti und weist darauf hin, dass er auch in hohem Maße von Regierungsverträgen abhängig ist und Putins Erlaubnis braucht, um die Söldnergruppe zu betreiben, da sie nach russischem Recht eigentlich illegal ist.

"Selbst wenn er mehr Macht bekäme, wäre er ein Instrument des Kremls und hätte keine wirkliche Autonomie", so Galeotti.

Dennoch fügt er hinzu: "Ich denke, es ist immer gefährlich, Prigoschin abzuschreiben. Er ist unternehmerisch. Er ist opportunistisch, und er ist rücksichtslos. Er wird alles tun, was nötig ist."

Prigoschins Unternehmen Concord Catering erhielt Milliardenverträge für die Verpflegung der russischen Schulen und des Militärs sowie für die Ausrichtung der Bankette des Kremls. Es wird weithin angenommen, dass er dadurch erstmals Zugang zu Putins Ohr erhielt. Aus dieser Zeit stammt auch sein angeblicher Spitzname "Putins Koch".

Wladimir Putin in Prigoschins Restaurant außerhalb von Moskau, Russland, am 11. November 2011. Misha Japaridze/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Ein größeres Hindernis für Prigoschins angebliche politische Pläne könnte Prigoschin selbst sein.

"Galeotti, der nicht erkannt “Er hat sich nicht klar gemacht, mit wem er sich angelegt hat” so Galeotti, der meint, dass "prügelnde Ex-Knacki" zu weit gegangen sei, als er "sein Gewicht in die Waagschale geworfen" und die russischen Machthaber "mit giftigem Spott übergossen hat".

"Ich bin versucht zu sagen, dass persönliche Rachefeldzüge sein größtes Hobby sind", so Galeotti.

Einige behaupten, dass die Ermordung des prominenten Militärbloggers Wladlen Tatarski durch eine Bombenexplosion im vergangenen Monat eine Warnung an Prigoschin war, da die beiden Verbündete waren und die Tat in einem Café geschah, das Progoschin einst gehörte. Es gibt jedoch auch viele andere Theorien, z. B. dass die Ukraine hinter der Explosion steckt.

"Prigoschin hat sich übernommen", sagt Galeotti. "Letztes Jahr war er sehr im Aufwind, weil das russische Militär dringend mehr Arbeitskräfte brauchte."

"Seit der Teilmobilisierung hat das russische Militär 300.000 Mann mehr und Wagner ist viel weniger wert".

Was steckt also hinter den Gerüchten?

Neben einem "sich selbst nährenden Mediensturm" sieht Galeotti eine der Hauptursachen für die Spekulationen über Prigoschins angebliche politische Ambitionen darin, dass er sehr offen ist.

Auch seine politischen Feinde würden diese Idee "sehr gerne" unterstützen, um einen Keil zwischen ihn und Putin zu treiben, fügte er hinzu.

"Im gegenwärtigen Umfeld ist es sehr gefährlich, als jemand bezeichnet zu werden, der der nächste Präsident werden will".

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wurden immer mehr Oligarchen und Putin-Kritiker tot aufgefunden, was die Frage aufwirft, ob dies nicht zu häufig vorkommt, um zufällig zu sein.

Russischen Nachrichtenagenturen zufolge sind einige von ihnen versehentlich aus dem Fenster eines Krankenhauses gefallen, während andere mehrere Treppen herunterfielen.

Drei russische Söldner, rechts, im Norden Malis, Foto vom französischen Militär zur Verfügung gestellt. AP/AP

Für Galeotti spiegeln die Spekulationen und das Interesse an Prigoschin letztlich etwas wider, das er sehr beunruhigend findet:

"Es gibt eine schreckliche Faszination für diese Söldnertruppe, die in der Lage zu sein scheint, die grundlegenden Normen zivilisierten Verhaltens zu ignorieren", sagt er. "Diese Leute lassen das reguläre russische Militär wie Pfadfinder aussehen".

Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie Wagner-Söldner Deserteure mit Vorschlaghämmern hinrichten. In der Ukraine wird Truppe der Vergewaltigung beschuldigt.

"Viele Leute verstehen Prigoschin nicht wirklich", sagt Galeotti. "Er ist so etwas wie ein Rorschach-Tintenklecks geworden."

"Wenn Sie glauben wollen, dass Prigoschin im Grunde eine Art freilaufender Söldner-Champion ist, der einfach tut, was er will, dann ist das in Ordnung. Wenn Sie glauben wollen, dass er einfach nur ein blutiger Vollstrecker dessen ist, was Putin will, dann ist das auch in Ordnung.

"Jeder kann seinen eigenen persönlichen Prigoschin haben."