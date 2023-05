Erdogan gegen Kilicdaroglu: Stichwahl in der Türkei in 2 Wochen?

Von Euronews mit AP, AFP

Der Wahlabend in der Türkei war eine Zitterpartie, alles deutet auf eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kilicdaroglu.

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei deutet vieles auf eine Stichwahl in zwei Wochen hin. Auch laut den Zahlen der staatlichen Medien rutschte Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Nacht unter die 50-Prozent-Marke. Wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, gibt es eine Stichwahl.

Erdogans AKP verlangte in vielen Wahllokalen, in denen die Opposition vorne lag, eine Nachzählung der Stimmzettel. In einigen Wahlbüros wurde laut Wahlbeobachtern sechs, sieben oder gar elf mal nachgezählt.

Dadurch wurden die Ergebnisse immer weiter hinausgezögert.

Die Opposition, die sich hinter den sozialdemokratischen Präsidentschaftskandidaten, CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu gestellt hatte, warf den staatlichen Medien Manipulation vor.

Anhänger und Anhängerinnen beider Lager feierten den Wahlsieg ihres Kandidaten.

12:30 In unserem Liveblog hier finden Sie viele Informationen zur Schicksalswahl in der Türkei. Sie können darin weiter nach unten scrollen. 01:31 In der Nacht erschien Erdogan doch noch vor seinen Fans und erklärte, es werde weiter ausgezählt. Er liege vorn. 23:48 Die Angaben der staatlichen Agentur Anadolu Der Stand bei fast 95 % ausgezählter Stimmen bei der Präsidentschaftswahl. 22:15 Im Rennen um die Präsidentschaft in der Türkei zeichnet sich eine Stichwahl ab Nach Auszählung von 93 % der Stimmen werden die Präsidentschaftswahlen in der Türkei voraussichtlich in die Stichwahl gehen - keiner der Kandidaten hat die absolute Mehrheit erreicht. Laut Anadolou liegt der Amtsinhaber Erdogan bei 49,83 % und verpasst damit die Mehrheit. Mit einem finalen Ergebnis der Stimmauszählung kann es noch dauern. Bleibt es bei unter 50 %, finden am 28. Mai die Stichwahlen statt. Oppositionsführer Kilicdaroglu liegt bei 44,40 %. Die staatliche Agentur Anadolou veröffentlicht in der Regel zunächst die Ergebnisse aus Erdogan-Hochburgen. Die größte Oppositionspartei CHP warf der islamisch-konservativen AKP Erdogans zudem vor, bewusst Einspruch gegen die Ergebnisse in Hochburgen der Opposition einzulegen. Dadurch werde die Auszählung verlangsamt und das Ergebnis falle zunächst zugunsten der Regierung aus. Tendenziell ist also damit zu rechnen, dass die Zustimmung für den Amtsinhaber noch sinken wird. Dieser Liveblog endet damit für heute Abend, morgen früh übernehmen unsere Kollegen und werden Sie mit den dann vorliegenden, aktuellen Zahlen versorgen. 21:37 Nach Oppositionsführer Kilicdaroglu hat sich auch Präsident Erdogan auf Twitter zu Wort gemeldet: Oppositionsäußerungen während der laufenden Auszählung der Wählerstimmen hat er als «Raub des nationalen Willens» bezeichnet. Die Tatsache, dass die Wahlen am 14. Mai als großes Fest der Demokratie in Frieden und Ruhe stattgefunden haben, ist Ausdruck der demokratischen Reife unserer Türkei. Während die Wahl in einer so positiven und demokratischen Atmosphäre stattfand und die Auszählung der Stimmen weitergeht, ist der Versuch, die Ergebnisse übereilt zu verkünden, ein Eingriff in den nationalen Willen. Wir freuen uns, dass sich die Gunst unseres Volkes in der laufenden Stimmenauszählung widerspiegelt. Ich fordere alle meine Freunde und Kollegen auf, auf jeden Fall an den Wahlurnen zu bleiben, bis die Ergebnisse offiziell feststehen. 21:27 Der türkische Präsident liegt laut Staatsmedien nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen nur noch knapp über der absoluten Mehrheit. Er käme demnach auf 50,27 Prozent, wie die staatliche Agentur Anadolu meldet. Die Opposition hat scharfe Kritik an den Zahlen von Anadolu geäußert

und hält diese für nicht belastbar. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu lag laut der staatlichen Anadolou bei rund 43,93 Prozent der Stimmen. Sollte kein Kandidat in der ersten Wahlrunde die absolute Mehrheit erreichen, kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl. Kilicdaroglu tweetete: Die Fiktion, die mit 60 Prozent begann, ist jetzt unter 50 Prozent gefallen. Unsere Beobachter in den Wahllokalen und die Beamten des Wahlvorstands sollten ihre Posten nicht verlassen. Wir werden heute Nacht nicht schlafen, mein Volk. Ich warne die SBE, Sie müssen die Dateneingabe in den Provinzen sicherstellen. 20:39 Auszählungen in Istanbul und Ankara verzögert wegen Einwänden von AKP-Wahlbeobachtern Die türkische Opposition hat der Regierungspartei taktische Manöver bei der Stimmauszählung nach den Wahlen vorgeworfen. Die Auszählung der Stimmzettel geht auch wegen Diskussionen in Wahllokalen nur langsam vorwärts. Die Bürgermeister von Istanbul und Ankara, Ekrem İmamoğlu und Mansur Yavaş sagten, viele Wahlurnen, bei denen Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu vorne liege, müssten mehrfach gezählt werden, wenn AKP-Beobachter Einwände hätten. Das berichtet der Zeit-Korrespondent in Istanbul.

20:34 AKP-Zentrale in Ankara nach Bomben durchsucht

Suchhunde seien hineingeführt worden, ein Standardverfahren, wenn Erdogan die Parteizentrale besucht. Auch die Journalisten in der Zentrale seien aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen, 19:56 Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor der Zentrale der AK-Partei in Istanbul. AP Photo/Francisco Seco 19:52 Etwas mehr als die Hälfte ist ausgezählt - Kopf an Kopf Rennen? Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hinaus. Seit der Einführung eines Präsidialsystems vor fünf Jahren hat der 69 Jahre alte Erdogan so viel Macht wie noch nie. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern bei einer Wiederwahl Erdogans vollends in die Autokratie abgleiten könnte. Auch international wird die Abstimmung in dem Nato-Land aufmerksam beobachtet. Kilicdaroglu verspricht eine demokratischere Türkei. Der dritte Kandidat, Sinan Ogan, hat keine Aussicht auf einen Sieg. Ein weiterer Herausforderer, Muharrem Ince, hatte sich aus dem Rennen zurückgezogen. Sein Name stand aber noch auf dem Wahlzettel und für ihn abgegebene Stimmen sollten mit ausgezählt werden. Gewinnt keiner der Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit, kommt es in zwei Wochen - am 28. Mai - zu einer Stichwahl des Präsidenten.

Der rechtsexteme Präsidentschaftsbewerber Sinan Ogan kam auf etwa fünf Prozent der Stimmen, ihm könnte die Rolle des Königsmachers zukommen.

Die Stichwahl sollte am 28. Mai abgehalten werden.