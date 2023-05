"Letzte Generation" färbt Wasser im Trevi-Brunnen schwarz

Von euronews

Klimaaktivisten der "Letzten Generation " in Italien haben das Wasser im berühmten Trevi-Brunnen in Rom schwarz gefärbt. Die Organisation gab an, damit auf die "Untätigkeit" der italienischen Regierung angesichts des Klimawandels zu protestieren. Die andauernden Investitionen in fossile Brennstoffe stünden in direkter Verbindung mit dem verheerenden Hochwasser in Italien, so die Gruppierung. In der Vergangenheit hatten Mitglieder der "Letzten Generation" in Italien Farbe auf das Mailänder Opernhaus La Scala geworfen und Lebensmittel an die Glasscheiben vor bekannten Gemälde geschmiert.