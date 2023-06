Hammer-Fans machen Prag zur Party-Meile

Von Euronews

Tausende Fans des englischen Vereins West Ham United und des AC Florenz waren in Prag, um das Finale der Conference League zu erleben, nicht nur im Stadion, sondern vor allem in zwei separaten Fanzonen.

In der Fanzone von West Ham im Letna Park am Flughafen ging es bereits sehr lebhaft zu. Doch als Jarrod Bowen in der 90. Minute das entscheidende Tor erzielte, war kein Halten mehr. Und nach ein paar Minuten der Verlängerung, als alles klar war, umarmten sich die Menschen, sangen und tanzten. Das Unglaubliche war wahr geworden.

"Ich habe 46 Jahre auf diesen Moment gewartet und bin überglücklich" sagte Fan John Caroll. "Ob ich geweint habe? Ja, das habe ich. Es war ein absolut fantastischer Abend für West Ham, das pure Glück."

Dann zogen die West Ham-Fans ausgelassen durch Prag - immer unter der Beobachtung der Polizei. Die Angst vor Krawallen war offensichtlich. Es ist verboten, das Gesicht zu verhüllen, tönte es aus Lautersprechern, ansonsten drohen Festnahmen.

Polizeihubschrauber kreisten seit dem Nachmittag über der Metropole an der Moldau. Hunderte Beamte waren im Einsatz, darunter auch berittene Polizisten. Für Fans, die keine Eintrittskarten für das Spiel in der Eden Arena mit rund 18 .00 Sitzplätzen mehr bekommen hatten, wurden zwei Public-Viewing-Zonen eingerichtet - je eine für jeden der beiden Vereine.

Dennoch kam es zu unschönen Szenen. Florenz-Anhänger griffen in einer Bar im Stadtzentrum Anhänger der Londoner an. Drei Menschen wurden leicht verletzt, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Außerdem hat die Polizei 16 Verdächtige vorläufig festgenommen.

Auch im Stadion gab es zu Gewalt. Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi wurde mit mehreren Trinkbechern beworfen, als er eine Ecke ausführen wollte. Der Italiener blutete daraufhin stark am Hinterkopf, konnte das Spiel aber mit einem Turban fortsetzen.