Von Euronews

Parteiübergreifend herrscht in Italien Konsens darüber, dass Silvio Berlusconi eine Persönlichkeit der Politik war. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete ihn als einen der einflussreichsten Männer der italienischen Geschichte.

In Italien haben Politikerinnen und Politiker den verstorbenen Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi gewürdigt. Über Parteigrenzen hinweg herrscht Einigkeit: Der 86-Jährige ist einer der wichtigsten Protagonisten des Landes der vergangenen Jahrzehnte. Staatspräsident Sergio Mattarella etwa nannte Berlusconi einen "großen politischen Anführer".

Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte den ehemaligen Regierungschef, sie bezeichnete Berlusconi als Kämpfer. Er sei ein Mann gewesen, der nie Angst gehabt habe, seine Überzeugung zu verteidigen, so Meloni. "Genau dieser Mut und diese Entschlossenheit haben ihn zu einem der einflussreichsten Männer der italienischen Geschichte gemacht, die es ihm ermöglichten, in der Welt der Politik, der Kommunikation und der Wirtschaft echte Durchbrüche zu erzielen."

Einer der reichsten Italiener

"Für viele Italiener, auch außerhalb der politischen Arena, bedeutet die Nachricht vom Tod Silvio Berlusconis das Ende einer Ära", kommentiert Euronews-Korrespondentin Giorgia Orlandi aus Rom. "Niemandem in der jüngeren Geschichte Italiens ist es gelungen, sowohl in der italienischen als auch in der internationalen Politik und in der italienischen Kultur einen so bedeutenden Eindruck zu hinterlassen.

Berlusconi stand viele Jahre lang im Rampenlicht, zugleich hat der vierfache Ministerpräsident auch das größte Medienunternehmen Italiens gegründet. Trotz aller finanziellen und sexuellen Skandale blieb Berlusconi viele Jahre lang an der Macht. Politische Analysten betonen sogar, dass eine der 'bemerkenswertesten Eigenschaften' Berlusconis darin bestand, dass er vielen Menschen Vertrauen habe einflößen können."

Jüngsten Berichten zufolge wird Berlusconis Staatsbegräbnis an diesem Mittwoch in seiner Geburtsstadt Mailand stattfinden und nicht in Rom, wie zunächst hieß.