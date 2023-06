Von der Leyen umgarnt rohstoffreiches Chile

Von euronews

Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat bei ihrem Besuch in Chile die Bereitstellung von 225 Millionen Euro angekündigt, um in dem Land die Herstellung von grünem Wasserstoff zu fördern.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission ist während ihrer Südamerikareise in hohem Maße darum bemüht, die wirtschaftlichen und energiepolitischen Beziehungen zu stärken.

In Chile vereinbarte sie ebenfalls, eine Partnerschaft in Bezug auf Rohstoffe wie Lithium auszuarbeiten. Chile verfügt über die weltweit größten Vorkommen an dem Leichtmetall, das unter anderem zur Fertigung von Batterien benötigt wird. „Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lithium auf unseren beiden Kontinenten erheblich steigen wird, während wir an der Verringerung des Kohlendioxidausstoßes unserer Volkswirtschaften arbeiten. (...) Ohne Lithium gibt es zum Beispiel keine Windkraftanlagen", so von der Leyen. „Wir wollen einen vertrauensvollen und gleichgesinnten zuverlässigen Partner für diesen wichtigen Rohstoff. Denn wir haben gerade die Erfahrung mit einem unzuverlässigen Partner gemacht, als Russland die Gaslieferungen an die Europäische Union innerhalb von acht Monaten um 80% gekürzt hat", begründete sie die Zusammenarbeit mit Chile.