Von Euronews mit AFP, AP

Bei der Generalprobe waren zahlreiche Teilnehmende wegen der Hitze in Ohnmacht gefallen, an diesem Samstag war es kühler, aber König Charles hatte ein Problem.

Sicher waren viele erleichtert, dass die Temperatur in London an diesem Samstag die 20 Grad kaum überstieg. Bei der Generalprobe am 10. Juni waren mehrere Teilnehmer bei mehr als 30 Grad mit der Bärenfell-Mütze auf dem Kopf in Ohnmacht gefallen.

Später hagelte es Kritik, auch weil die anderen Teilnehmer an der Parade die Umgefallenen einfach so liegen und ihrem Schicksal überließen. Prinz William, der die Probe leitete, dankte danach allen, die trotz der Hitze an der Übung teilgenommen hatten.

Später hagelte es Kritik, weil die anderen Teilnehmer an der Parade die Umgefallenen einfach so liegen und ihrem Schicksal überließen. Prinz William, der die Probe leitete, dankte danach allen, die trotz der Hitze an der Übung teilgenommen hatten.

Konnte der König etwas sehen?

An diesem Samstag hatte offenbar der Monarch höchstpersönlich ein Problem mit der Bärenfell-Mütze.

König Charles III vor Prinz William und Prinz Edward - Sieht noch einer was? Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Die traditionelle Kopfbedeckung hing König Charles geradezu in den Augen, so dass sich viele Zuschauende fragten, ob der 74-Jährige denn überhaupt etwas sehen konnte, während bei der Zeremonie TROOPING THE COULOUR allen voran ritt.

Boris Johnson scheint es nicht gestört zu haben, dass der König so gut wie nichts sehen konnter. Er gratulierte dem King zur wunderbaren Zeremonie.