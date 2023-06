Gipfel in Paris will Entwicklungsbanken sanieren

Von Euronews mit AP

Rund 50 Staats- und Regierungschefs werden am Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt teilnehmen, darunter Deutschland, Brasilien, Senegal und Sambia.

Im Vorfeld eines internationalen Gipfels verwandelten Aktivist:innen den Eiffelturm in Paris mit einer Attrappe in ein Windrad. Staats- und Regierungschefs werden diese Woche in Paris zusammenkommen, um die Entwicklungsbanken der Welt - wie den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank - angesichts des Klimawandels zu erneuern. Auch die Schuldenrestruktierung für ärmere Länder steht auf der Agenda. Aktivist:innen warnen davor, falsche Hoffnungen zu wecken.

"Wir haben erlebt, wie die Staats- und Regierungschefs versprachen, mit den Entwicklungsländern zusammenzuarbeiten, ihre Haushalte zu reformieren und den Entwicklungsländern Mittel zur Verfügung zu stellen. All diese Versprechungen sind falsch. Diese Staats- und Regierungschefs machen deutlich, dass sie nicht gewillt sind, den Entwicklungsländern zu helfen, sondern sie vielmehr mit falschen Entwicklungen durch Schuldeninvestitionen blenden", erklärt Patience Nabukalu von Fridays For Future, Uganda.

