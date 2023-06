Explosion in Paris: Gebäude eingestürzt, vier Menschen in Lebensgefahr

Von euronews

Nach einer schweren Explosion in Paris, bei der ein Gebäude teilweise einstürzte, wird nach wie vor eine Person vermisst. 37 Menschen wurden verletzt, vier schweben in Lebensgefahr.

Nach einer schweren Explosion in Paris, bei der ein Gebäude teilweise einstürzte, wird nach wie vor eine Person vermisst. 37 Menschen wurden verletzt, vier schweben in Lebensgefahr.

Die Explosion ereignte sich am Mittwochnachmittag in der Rue Saint-Jacques im fünften Arrondissement der französischen Hauptstadt. Unweit des Gebäudes liegen das Sekretariat einer katholischen Bildungseinrichtung, das ebenfalls beschädigt wurde, und ein Museum, auch die Grünanlage Jardin du Luxembourg befindet sich in der Nähe. Laut Innenminister Gérald Darmanin ist die Ursache noch nicht bekannt. Ein rund 270-köpfiges Feuerwehraufgebot rückte aus.

Mehrere Menschen berichten, sie hätten vor der Explosion einen Gasgeruch wahrgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.