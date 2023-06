"Wie eine Bombardierung" - Schock nach Explosion in Paris

Der Einsturz eines Gebäudes im Zentrum von Paris am Mittwochnachmittag nach einer Explosion unbekannter Ursache hat 37 Personen verletzt, von dam Mittwochabend vier in Lebensgefahr schwebten.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin besuchte den Unglücksort im fünften Arrondissement der Hauptstadt und bestätigte, dass sich mindestens zwei Personen möglicherweise noch unter den Trümmern befinden, ohne dass zu diesem Zeitpunkt sicher sei, dass sie tatsächlich vermisst würden.

"Es gab keinen Alarm vor dieser Explosion. Wir wissen nicht, woher sie kommt", fügte der Innenminister bei einem Pressetermin an der Seite der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hinzu.

"Ich habe eine gewaltige Explosion gehört, die die Fensterscheiben zum Vibrieren brachte. Ich dachte, es sei eine Bombardierung. Es hallte in der Wohnung wider. Ich hatte zehn Sekunden lang große Sorgen", sagte ein Anwohner, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

Rund 270 Feuerwehrleute und 70 Maschinen, darunter ein auf Rettung und Trümmerbeseitigung spezialisierter Lastwagen, waren am Ort des Geschehens in der Rue Saint-Jacques im Viertel des ehemaligen Militärkrankenhauses Val de Grâce im Einsatz.

Experten des Zentrallabors der Polizeipräfektur wurden ebenfalls an den Ort des Geschehens entsandt, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP feststellte.

Der Brand, der auf die Explosion folgte, wurde kurz vor 18.30 Uhr eingedämmt, wie der Polizeipräfekt der Hauptstadt, Laurent Nuñez, bei einer Pressekonferenz vor Ort erklärte.

Die Feuerwehr habe "die Ausbreitung des Feuers auf zwei benachbarte Gebäude verhindert, die durch die Explosion ernsthaft destabilisiert worden waren" und "evakuiert wurden", fügte er hinzu.

Die Feuerwehr hatte zunächst berichtet, dass zwei Gebäude eingestürzt seien. Nach Angaben aus Polizeikreisen ist jedoch nur ein Gebäude eingestürzt.

Gasgeruch

Emmanuel Macron, der zur Eröffnung der Konzerte sprach, die im Elysée-Palast anlässlich der Fête de la Musique veranstaltet wurden, dachte an "alle Opfer und ihre Familien, die in Angst leben" und dankte "den mobilisierten Rettungsdiensten".

Die Explosion ereignete sich kurz vor 17 Uhr in einem Gebäude, in dem die private Modeschule Paris American Academy untergebracht war, in der Nähe der Kirche Notre-Dame du Val-de-Grâce.