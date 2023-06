1. AfD-Landrat in Deutschland: Sonneberg in Thüringen wählt Sesselmann

Von Euronews mit dpa

In Sonneberg in Thüringen hat sich AfD-Politiker Sesselmann trotz einer großen Koalition gegen ihn gegen den CDU-Amtsinhaber durchgesetzt.

Im Kreis Sonneberg in Thüringen hat AfD-Politiker Robert Sesselmann am Sonntag die Landratswahl gegen den CDU-Amtsinhaber gewonnen. In einer Stichwahl erhielt Sesselmann nach dem vorläufigen Ergebnis 52,8 Prozent der Stimmen. Der aktuelle Landrat von der CDU, Jürgen Köpper, kam auf 47,2 Prozent.

Dabei wurde Köpper von einer Allianz mehrerer anderer Parteien unterstützt.

AfD feiert "blaues Wunder"

Die AfD feiert den Wahlsieg ihres Kandidaten als "blaues Wunder" und meint, damit werde "Geschichte geschrieben".

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel twittert ein Plakat mit der Aufschrift "Wir sind Landrat". Rechtsaußen Björn Höcke schreibt auf Twitter: "Die AfD #Thüringen setzt heute wieder ein Ausrufungszeichen, das in der ganzen Republik wahrgenommen wird. Robert #Sesselmann hat sich gegen das vereinte Altparteienkartell durchgesetzt und ist der erste AfD-Landrat Deutschlands!"

SPD spricht von "Alarmsignal"

Thüringens Innenminister, der SPD-Vorsitzende Georg Maier, nannte das Wahlergebnis von Sonneberg ein "Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte". Nun gelte es, "parteipolitische Interessen hintan zu stellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen".

Twitter-User @kaffecup schreibt von einer "Schande für Deutschland".