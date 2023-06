Von euronews

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Donnerstag die Berücksichtigung von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit bei der Hochschulzulassung verboten und damit einer jahrzehntealten Praxis, die die Bildungschancen von Afroamerikanern und anderen Minderheiten verbessert hat, einen schweren Schlag versetz

Der Präsident der Vereinigten Staaten ist gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Diskriminierung beim Zugang zu amerikanischen Universitäten zu beenden. Die Entscheidung setzt dem Quotensystem ein Ende und droht, den Zugang von Minderheiten zur Hochschulbildung zu beschränken.

Joe Biden, Präsident: "(...) Talent, Kreativität und harte Arbeit gibt es zwar überall in diesem Land, aber Chancengleichheit gibt es nicht überall in diesem Land. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Entscheidung das letzte Wort ist."

Vizepräsidentin Kamala Harris, die erste schwarze Vizepräsidentin in der Geschichte der USA, bezeichnete den Obersten Gerichtshof als "geschichtsblind", nachdem dieser die Diskriminierung bei der Hochschulzulassung verworfen hatte.

Edward Blum, Präsident des Vereins "Studenten für faire Zulassungen": "Die Abschaffung der ethnischen Präferenzen bei der Hochschulzulassung ist ein Ergebnis, das die große Mehrheit aller Amerikaner aller Ethnien feiern wird. Eine Universität hat keine wirkliche Vielfalt, wenn sie einfach Studenten zusammenstellt, die zwar unterschiedlich aussehen, aber aus ähnlichen Verhältnissen kommen und gleich reden, handeln und denken."

Joe Biden befürchtet das Ende des sozialen Gleichgewichts der Chancen: "Talent, Kreativität und harte Arbeit gibt es überall in diesem Land, aber Chancengleichheit gibt es nicht überall in diesem Land. "

Die Entscheidung hat mehrere Proteste ausgelöst und droht, nach der Rücknahme des Abtreibungsgesetzes im vergangenen Jahr, das Land weiter zu spalten.

Amanda Larimar aus Portland ist "besorgt", dass "Amerika einen Rückschritt machen und die Möglichkeiten für farbige Studenten einschränken wird". "Dass es den Fortschritt, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, einschränkt. Ich bin also besorgt", bekräftigte sie.

In New Orleans, wo sie an einem Forum teilnahm, bezeichnete die erste schwarze US-Vizepräsidentin Kamala Harris die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs als "eine Verweigerung von Chancen in vielerlei Hinsicht": "Es ist völlig falsch zu behaupten, dass es hier um Farbenblindheit geht, wenn es in Wirklichkeit darum geht, blind für die Geschichte zu sein, blind für Daten, blind für empirische Beweise über Ungleichheiten", argumentierte Kamala Harris.

Die Entscheidung, die von einer Mehrheit von sechs konservativen Richtern am Obersten Gerichtshof gegen drei progressive Richter durchgesetzt wurde, stützte sich auf die angebliche Verfassungswidrigkeit des Quotensystems, das den Grundsatz der Gleichheit aller US-Bürger behindere.

Der ehemalige Präsident Donald Trump sagte, es sei "ein großer Tag für Amerika", dass es wieder "ein völlig leistungsorientiertes System" gebe.

Der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, lobte ebenfalls die Tatsache, dass der Oberste Gerichtshof den Studenten erlaubt, "auf der Grundlage gleicher Standards und individueller Verdienste" zu konkurrieren, was, wie er hinzufügte, "den Zulassungsprozess an den Universitäten fairer macht".

Ein Jahr, nachdem die konservative Mehrheit des Gerichts das Recht der Frau auf Abtreibung gekippt hatte, zeigte sie erneut ihre Bereitschaft, liberale, seit den 1960er Jahren gesetzlich verankerte Maßnahmen aufzuheben.

Das Urteil gegen die "affirmative action", das von einem Gericht gefällt wurde, das stark von drei Richtern beeinflusst wurde, die Donald Trump während seiner Präsidentschaft ernannt hatte, wurde von den Konservativen bejubelt, von den Progressiven jedoch scharf kritisiert. Präsident Joe Biden zeigte sich "schwer enttäuscht" und kritisierte die Richter als "kein normales Gericht".

"Diskriminierung gibt es immer noch in Amerika", sagte er. "Ich glaube, dass unsere Colleges stärker sind, wenn sie ethnisch vielfältig sind".

Die Entscheidung der Richter fiel mit sechs zu drei Stimmen aus dem konservativ-liberalen Lager aus und wurde als schwere Niederlage für die Bemühungen um mehr Vielfalt bei der Zulassung von Schülern und bei der Einstellung von Mitarbeitern in Unternehmen und Behörden gewertet.

Der Oberste Richter John Roberts schrieb in der Mehrheitsmeinung, dass die positiven Maßnahmen zwar "gut gemeint" seien, aber nicht ewig Bestand haben könnten und eine verfassungswidrige Diskriminierung von anderen darstellten.

"Der Schüler muss auf der Grundlage seiner Erfahrungen als Individuum behandelt werden - nicht auf der Grundlage seiner Ethnie".