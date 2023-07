Frankreich: Über 470 Festnahmen nach neuer Nacht der Gewalt

Von euronews mit dpa

Seit dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle gibt es in Frankreich Krawalle. Auch dieses Mal gab es wieder Plünderungen und Gewalt.

In Frankreich hat es die vierte Nacht in Folge schwere Krawalle gegeben. Auch massive Polizeipräsenz und Verbote konnten die Ausschreitungen nicht verhindern. Es gab Plünderungen, Mülltonnen wurden in Brand gesteckt und es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei.

Zu besonders heftigen Zusammenstößen kam es offenbar in den Großstädten Marseille und Lyon. Nach Angaben des Innenministeriums wurden landesweit 471 Menschen festgenommen.

Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen am vergangenen Dienstag bei einer Polizeikontrolle Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Der Vorfall sorgte landesweit für Bestürzung.

Frankreich wird seitdem von heftigen Unruhen erschüttert. Der mutmaßliche Schütze kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Der getötete junge Mann soll heute beerdigt werden.

Mbappé warnt vor Gewalt

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé zeigte sich betroffen vom Tod des 17-Jährigen und warnte vor Gewalt. "Seit diesem tragischen Ereignis sind wir Zeuge des Ausdrucks der Wut der Bevölkerung, deren Inhalt wir verstehen, deren Form wir jedoch nicht gutheißen können", heißt es in dem Statement, das er am Freitagabend wohl zusammen mit anderen Nationalspielern veröffentlichte. Viele Spieler kämen selbst aus den Arbeitervierteln und könnten den Schmerz und die Traurigkeit nachvollziehen. Aber Gewalt löse keine Probleme. "Die Zeit der Gewalt muss enden, um der Zeit der Trauer, des Dialogs und des Wiederaufbaus Platz zu machen", erklärte Mbappé.