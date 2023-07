Edi Rama: "Kosovo sollte Chance nicht verpassen"

Von Euronews Albanien

Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat den Kosovo aufgefordert, den von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Plan zur Beilegung der Streitigkeiten mit Serbien zu akzeptieren.

In einem Interview für Euronews Albanien betonte Rama, dass der Kosovo die Chance, die sich ihm bietet, nicht verpassen sollte.

"Im Kosovo liegt der deutsch-französische Plan auf dem Tisch, an dem der Kosovo in erster Linie beteiligt ist. Wir als Albaner sind dijenigen, die ihn vorantreiben sollten, bis er erfüllt ist, indem wir auf dem Dialog bestehen und dieses große Potenzial mit der euro-atlantischen Gemeinschaft nutzen, um Serbien zu zwingen, den deutsch-französischen Plan zu akzeptieren. Letztendlich bedeutet das, den Weg zu einem von allen anerkannten Kosovo zu öffnen", sagte Edi Rama.

Auf die Frage, was Albanien tun werde, wenn die Europäische Union wegen des andauernden Streits Sanktionen gegen den Kosovo verhänge, sagte die Rama, er werde Ministerpräsident Albin Kurti weiterhin daran erinnern, dass er auf dem falschen Weg sei.

"Wir werden ihn bitten, werden ihn weiterhin brüderlich bitten, ihm in die Augen schauen und ihm zu verstehen zu geben, dass er sich irrt. Es ist an der Zeit, die euro-atlantische Gemeinschaft zu akzeptieren. Zu verstehen, dass es an der Zeit ist, den Sieg einzufordern, der auf dem Tisch liegt und den Sie nicht sehen", so Rama weiter.

Rama erklärte, dass die Initiative "Offener Balkan", ein Projekt zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit, dem sich der Kosovo nicht anschließen wollte, ihren Zweck erfüllt habe. Weiterhin sollten sich die Balkanländer von nun an auf den "Berliner Prozess" konzentrieren. Albaniens Ministerpräsident hat angekündigt, dass er eine Reihe von regionalen Treffen initiieren werde. Das nächste Treffen der Initiative ist für Oktober in Tirana geplant.