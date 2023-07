Von Euronews mit dpa, rbb, AP

Der Brand im Hochhaus in Berlin-Neukölln war offenbar in der Wohnung der Frau und des Mannes ausgebrochen, die bei dem Feuer nach ihrem Sprung aus dem 12. Stock ums Leben kamen.

Der Schock ist enorm - auch unter den Feuerwehrleuten - und geht weit über Berlin- Neukölln hinaus. Nach dem Brand in einem Hochhaus, bei dem am Freitagnchmittag zwei Menschen ums Leben gekommen sind, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Das haben die Behörden gegenüber rbb24 bestätigt.

Eine Frau und ein Mann haben ihren Sprung aus dem 12. Stock des Hochhauses nicht überlebt. Die Feuerwehrleute hatten die Sprungpolster noch nicht richtig ausgebreitet. Das Material ist ohnehin nicht für Sprünge aus mehr als 15 Metern Höhe gedacht. Auch die Feuerwehrleitern sind für Hochhäuser zu kurz.

Wohnung hat keinen Balkon

Das Feuer war offenbar in der Wohnung der Frau und des Mannes ausgebrochen, die nach ihrem Sprung ums Leben kamen. Die beiden sprangen aus dem Fenster des Zimmers, das in Flammen stand. Die Feuerwehr dementierte inzwischen Berichte, der Mann habe sich am Balkon festgeklammert, denn die Wohnung des Paares habe gar keinen Balkon.

Das Hochhaus in der Lindenstraße liegt unweit vom Jüdischen Museum.