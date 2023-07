30 neue Schiffe: Putin mit Versprechungen an die russische Marine

Von Euronews

Wladimir Putin nahm an der jährlichen Parade von Kriegsschiffen in St. Petersburg teil. Dabei sprach er nicht nur über neue Schiffe, sondern äußerte sich auch zum von Russland aufgekündigten Getreideabkommen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Aufstockung der Marine angekündigt. Anlässlich einer Kriegsschiff-Parade zum Tag der russischen Marine in St. Petersburg versprach der Kremlchef, dass die Seestreitkräfte noch in diesem Jahr 30 neue Schiffe erhalten würden.

Zum Rückzug Moskaus aus dem Getreideabkommen erklärte Putin, dass die Preise auf dem Weltmarkt in die Höhe getrieben worden seien. Dies bringe Russland mehr Einnahmen, so dass man die ärmsten Länder kostenlos mit Nahrungsmitteln versorgen könne, so Putin.