Aus im WM-Achtelfinale: Schweiz unterliegt Spanien klar mit 1:5

Im ersten Achtelfinale der Frauen-Fußball-WM musste sich die Schweiz praktisch chancenlos dem Mitfavoriten Spanien geschlagen geben. Bereits zur Pause führte Spanien mit 4:1.

Den ersten Torschuss gaben die Schweizerinnen erst nach knapp einer Stunde Spielzeit ab: dementsprechend sang- und klanglos ist die Schweiz im ersten Achtelfinale der WM in Australien und Neuseeland an Spanien gescheitert.

Schon zur Pause lag die Schweiz mit 1:4 im Eden Park von Auckland zurück. Den Endstand von 5: 1 machte Spaniens Jenni Hermoso bereits in der 70. Minute perfekt. Den einzigen Treffer für die Schweizerinnen erzielte die Spanierin Laia Codina per Eigentor in der 11. Minute.

Aitana Bonmatí traf für Spanien gleich zweimal. Sie belegt jetzt Rang drei auf der Torschützinnenliste mit drei Treffern in vier Spielen. Ihr Team spielt im Viertelfinale gegen die Gewinnerinnen der Partie Niederlande-Südafrika.

Für die Nati der deutschen Trainerin Inka Grings war der Abschied von der WM gleich doppelt tränenreich: Torhüterin Gaëlle Thalmann hatte ihren letzten Auftritt im Nati-Trikot. Die 37-Jährige beendete nach 109 Länderspielen ihre Nationalmannschaftskarriere.

Im zweiten Achtelfinale des Tages trifft Japan auf Norwegen.