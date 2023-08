Mindestens 12 Verletzte bei Explosion in türkischem Hafen

Im Nordwesten der Türkei sind bei einer Explosion im Hafen von Derince 12 Menschen verletzt worden. Ursache ist offenbar verdichteter Weizenstaub.

In der Türkei sind bei einer Explosion mehrere Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich im Hafengebiet Derince am Golf von Izmit, etwa 75 Kilometer von Istanbul entfernt. Videos in den sozialen Medien zeigten eine dichte Rauchwolke.

Der Bürgermeister von Derince sprach von 12 Verletzten, von denen sich zwei in einem ernsten Zustand befinden. Todesopfer habe es nicht gegeben.

Laut dem Gouverneur der Provinz Kocaeli, Seddar Yavuz, Gouverneur der Provinz Kocaeli, wurde die Explosion durch die Verdichtung von Weizenstaub beim Umladen von Weizen von einem Schiff in ein Silo verursacht. Die Explosion auf dem Gelände des Turkish Grain Board (TMO) werde noch untersucht, fügte er hinzu.

Nach Angaben des türkischen Verkehrsministeriums waren keine Schiffe betroffen.