Fußball-WM: Spanien sichert sich Halbfinalteilnahme - 2:1 gegen die Niederlande

Spanien hat bei der Fußball-WM in Ozeanien das Halbfinale erreicht. Die Entscheidung im Spiel gegen die Niederlande fiel in der Verlängerung. Salma Paralluelo erzielte den Siegtreffer zum 2:1.

Geprägt war die Begegnung in Wellington von einer spannenden Schlussphase. In der 81. Minute ging Spanien mit 1:0 in Führung, Mariona Caldentey verwandelte einen Strafstoß. In der Nachspielzeit gelang den Niederländerinnen der Ausgleich, Stefanie van der Gragt war für das 1:1 zuständig.

Vor der Halbzeit besaßen die Spanierinnen gute Abschlussmöglichkeiten und verfehlten zweimal knapp die Führung. Den Niederländerinnen kam dabei jeweils der Torpfosten zu Hilfe.

Für Spanien ist es die erste Halbfinalteilnahme. In der Vorschlussrunde wartet am Dienstag Japan oder Schweden, die an diesem Freitag (Spielbeginn 9:30 Uhr MEZ) aufeinandertreffen.

Die zweite Halbfinalpaarung wird in den Spielen Australien-Frankreich sowie England-Kolumbien (beide an diesem Samstag) ermittelt.