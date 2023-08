Zollfahnder:innen haben im Rotterdamer Hafen einen Rekordfund gemacht. Acht Tonnen Kokain waren in einem Bananen-Container aus Ecuador versteckt.

Im Rotterdamer Hafen haben Zollfahnder:innen mehr als acht Tonnen Kokain im Wert von rund 600 Millionen Euro sichergestellt.

8000 Pakete versteckt in einem Bananen-Container

Dabei handele es sich um die größte Einzelladung Drogen, die jemals im Hafen abgefangen wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Kokain sei in über 8000 Paketen mit einem Gewicht von jeweils einem Kilo in einem Container mit Bananen versteckt gewesen. Der Seefrachtbehälter kam aus Ecuador.

Die Drogen wurden bereits im Juli entdeckt. Wegen laufender Ermittlungen konnte der Fund jedoch erst jetzt bekannt gegeben werden.

Die bisher größte Menge an Kokain, die die Fahnder:innen abfangen konnten, waren rund 4500 Kilogramm im Jahr 2005.

Rotterdam ist ein wichtiger Einfuhrhafen für Drogen

Insgesamt seien große Ladungen an Kokain seltener geworden, gab die Zollfahndung an. In den vergangenen Monaten seien überwiegend kleinere Mengen sichergestellt worden. Die Ermittler:innen schätzen, dass sie etwa 50 bis 60 Prozent der geschmuggelten Drogen im Rotterdamer Hafen abfangen.

Der Hafen in Rotterdam ist der größte in Europa – und einer der wichtigsten Einfuhrhäfen für Drogen in den Kontinent. Im vergangenen Jahr wurden dort rund 47 Tonnen Drogen sichergestellt.