Kokain für 400 Mio Euro im Meer vor Sizilien gefunden

Von Euronews

Fast zwei Tonnen Kokain mit einem Marktwert von mehr als 400 Millionen Euro sind im Meer vor Ostsizilien gefunden worden, wie der italienische Zoll mitteilt. Es handle sich um einen Rekordfund.

Die Drogen befanden sich in etwa 70 wasserdichten, sorgfältig versiegelten Paketen, die mit Fischernetzen zusammengehalten wurden und mit einer Leuchtsignalvorrichtung ausgestattet waren, so die Polizei in einer Erklärung.

Die Verpackungsmethode und die Signalvorrichtung mit einer Ortungsmöglichkeit lassen vermuten, dass die Drogen von einem Frachtschiff ins Meer geworfen wurden, um später geborgen zu werden.